Глава преступной группы в Приморье получил пять лет колонии за мошенничество

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор главе преступной группы, занимавшейся мошенничеством в области кредитования. Как сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Приморского края, мужчина получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

"Участники группы подготавливали пакеты учредительных документов, необходимых для регистрации или реорганизации компаний, изготавливали подложные справки 2-НДФЛ, трудовые книжки. Хищение денежных средств происходило путем получения кредитов, оформленных на фиктивных руководителей компаний-анонимок. В результате преступных действий участниками орггруппы причинен ущерб банкам на общую сумму более 11,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой") и частью 3 статьи 30 УК РФ ("Покушение на мошенничество в сфере кредитования организованной группой, совершенное организованной группой"). Наказание - пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Все остальные участники группы были осуждены ранее, организатор длительное время находился в розыске. Причиненный ущерб взыскан приговорами, вынесенными в отношении соучастников подсудимого.