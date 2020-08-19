В Магадане избившего главреда информагентства приговорили к условному сроку

"За совершение преступления мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год", - говорится в сообщении.

ТАСС, 19 августа. Суд приговорил 21-летнего жителя Магадана к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно за нападение на главного редактора местного информационного агентства "Весьма" Андрея Гришина. Об этом в среду сообщается в релизе прокуратуры Магаданской области.

По информации прокуратуры, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом"). Подсудимый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Стороны решили не обжаловать приговор, он вступил в законную силу.

3 октября 2019 года Андрей Гришин обратился в полицию с заявлением об избиении неизвестными, требовавшими отказаться от критических публикаций. Как ранее сообщил ТАСС сам Гришин, утром ему в дверь позвонил незнакомый человек и попросил выйти из дома. Когда журналист вышел в подъезд, двое мужчин избили его и угрожали ему. Гришин успел снять их на камеру телефона. По словам журналиста, ему сломали очки, он получил ушибы мягких тканей и ссадину на голове. О каких именно критических статьях шла речь Гришин не пояснил. Информация о втором нападавшем правоохранительными органами пока не уточняется.