В Серпухове "заминировали" два ТЦ и супермаркет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Неизвестные разослали анонимные сообщения о взрывных устройствах в двух торговых центрах и одном супермаркете в подмосковном Серпухове, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проверяется информация и минировании ТЦ "Б-класс", ТЦ "Корстон" и супермаркета "Лента" в Серпухове", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" аэропорта Жуковский и всех самолетов на его территории.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.