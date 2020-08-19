Из ТЦ "Коламбус" в Москве проходит эвакуация людей из-за анонимной угрозы взрыва

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании торгового центра "Коламбус" рядом с метро "Пражская", проводится эвакуация. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Из торгового центра "Коламбус" проходит эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ из-за поступившей угрозы взрыва. На месте работают полиция и кинологи, которые обследуют задание", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" двух ТЦ и супермаркета в Московской области, а также подмосковного аэропорта Жуковский и всех самолетов на его территории.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.