{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из ТЦ "Коламбус" в Москве проходит эвакуация людей из-за анонимной угрозы взрыва

Здание обследуют кинологи

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании торгового центра "Коламбус" рядом с метро "Пражская", проводится эвакуация. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Из торгового центра "Коламбус" проходит эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ из-за поступившей угрозы взрыва. На месте работают полиция и кинологи, которые обследуют задание", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" двух ТЦ и супермаркета в Московской области, а также подмосковного аэропорта Жуковский и всех самолетов на его территории.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

Теги
Россия
Отправленная по ошибке в морг пациентка умерла в Курской областной больнице
Пожилая женщина находилась в реанимации в стабильно тяжелом состоянии
Читать полностью