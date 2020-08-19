Бывшего начальника судебных приставов Ингушетии заподозрили в получении взяток

МАГАС, 19 августа. /ТАСС/. Бывшего руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Ингушетии Адама Гарданова задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело о хищении и коррупции, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Гарданов задержан, в отношении него возбуждено дело. Его подозревают в хищении бюджетных средств и коррупции, проводится работа по выявлению других преступлений", - сказал источник.

По словам другого источника, Гарданов арестован Пятигорским судом по ходатайству следователя МВД по СКФО, следствие ведет следственная часть ведомства.

ТАСС не располагает пока официальным подтверждением данной информации.

Гарданов занимал должность руководителя управления с декабря 2017 года и был снят с должности в начале 2020 года.