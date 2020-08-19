В Рязанской области осудили членов банды, похитивших 140 тонн дизтоплива из нефтепровода

ТАСС, 19 августа. Рязанский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении восьми участников преступной группы, похитившей около 140 тонн дизтоплива из нефтепровода. Организатора преступления осудили на 4 года лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовали на 150 тыс. рублей, сообщили ТАСС в среду в секретариате суда.

Как установил суд, преступная группа, в состав которой вошли восемь человек, похитила около 140 тонн дизельного топлива на сумму свыше 4,2 млн рублей из магистрального нефтепродуктопровода Новки - Рязань компании "Транснефть - Верхняя Волга".

"Рязанским районным судом все участники организованной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Самовольное подключение к нефтепродуктопроводу, совершенное группой лиц в отношении магистрального трубопровода") и п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере")", - сообщили в суде.

Для реализации преступного замысла злоумышленники изготовили врезку в нефтепровод, проложили отвод протяженностью 2,5 км, выведенный в металлический контейнер, который использовался в качестве накопительной емкости. В рамках предварительного следствия получили доказательства причастности данных лиц к совершению еще одной незаконной врезки на МНПП Новки - Рязань, обнаруженной в августе 2018 года.

В отношении организатора преступной группы суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафа в размере 150 тыс. рублей. Остальным похитителям топлива суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 3 лет до 3 лет 10 месяцев, а также штрафов от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. На имущество осужденных лиц судом наложили арест.