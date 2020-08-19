Арестованный неделю назад рецидивист покончил с собой в СИЗО "Матросская Тишина"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мужчина, арестованный за кражу и грабеж, покончил с собой в СИЗО "Матросская Тишина". Об этом сообщил ТАСС представитель московского УФСИН.

"18 августа в одной из камер СИЗО-1 Москвы был обнаружен подозреваемый 1993 года рождения без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

Работники изолятора сразу же прибыли в камеру, после чего проводились реанимационные мероприятия в течение часа. Однако спасти заключенного не удалось. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. "По предварительным данным, подозреваемый совершил суицид", - добавили в УФСИН.

По данному факту начата доследственная проверка. По словам собеседника агентства, арестант подозревается в краже и грабеже, он уже был ранее судим.

Подозреваемый содержится в СИЗО не более 10 дней, так как именно в такой срок после ареста ему должны были предъявить обвинение. По предварительным данным, он был арестован 11 августа.