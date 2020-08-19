В ХМАО возбудили уголовное дело в отношении двух последователей "Свидетелей Иеговы"

ТАСС, 19 августа. Уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации" возбудили в отношении двух жителей города Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО-Югра) за создание на территории городов Югорска и Советского организации, пропагандирующей идеологию "Свидетелей Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по материалам УМВД России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего и 48-летнего жителей города Югорска. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что в период с 6 сентября 2017 года по 18 августа 2020-го подозреваемые организовали деятельность местной религиозной организации на территории городов Югорска и Советского, пропагандирующей идеологию "Свидетелей Иеговы". Подозреваемые, по информации следственного управления, осуществляли общее руководство деятельностью экстремистской организации, распределяя обязанности между ее участниками и осуществляя контроль за их деятельностью, организовывали распространение экстремистской литературы, вербовку новых членов из числа местных жителей, конспиративные сборы участников с целью проведения религиозных обрядов и проповедей, совместного изучения экстремистской литературы и идеологии, осуществляли сбор и распределение денежных средств на нужды организации.

Организаторы допрашиваются следователями, в ближайшее время в суд направят ходатайства о заключении их под стражу. Следователи СК РФ совместно с сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре провели 9 обысков в местах жительства организаторов и других участников экстремистской организации, где изъяты средства связи, экстремистская литература и листовки.

В феврале 2019 года ликвидировали ячейки "Свидетелей Иеговы" в Сургуте и Урае.