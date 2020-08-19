Власти Вологды проведут расследование из-за срыва сроков строительства спортобъектов

ТАСС, 19 августа. Власти Вологодской области проведут служебное расследование после затягивания сроков реконструкции стадиона и ремонта спортплощадки в городе Белозерск. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона по итогам визита в муниципалитет заместителя губернатора Антона Стрижова.

По данным пресс-службы, в городе ведется реконструкция центрального стадиона и капитальный ремонт спортивной площадки возле средней школы № 1. По обоим объектам низкая строительная готовность, не позволяющая сдать их в эксплуатацию в срок.

"Первопричина такого состояния - отсутствие контроля со стороны администрации района при подготовке проектной документации, технического задания, а также в ходе проведения работ. Дано поручение принять исчерпывающие меры по вхождению в график выполнения работ с соблюдением установленных сроков и надлежащего качества. В отношении должностных лиц администрации, допустивших нарушения на объектах, проведут служебное расследование", - цитирует пресс-служба слова Стрижова.

По данным пресс-службы, стадион реконструируют с 2019 года, и в этом году работы не завершат. Сроки работ затягивает разделение проекта на этапы, выполняемые разными подрядчиками. Пришкольная спортивная площадка также не будет готова к 1 сентября. Из запланированных работ по устройству игровых площадок для баскетбола, футбола, волейбола, беговых дорожек, установке забора, асфальтированию территории и укладке брусчатки лишь частично провели земляные работы.

"Работы на пришкольной площадке по контракту должны быть завершены до 31 октября. По крайней мере, до конца октября уроки физкультуры придется проводить на других спортивных сооружениях. В здании школы ремонт уже заканчивается. Срок его окончания опасений не вызывает: занятия для школьников начнутся с 1 сентября", - говорится в сообщении.