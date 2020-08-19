Уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении экс-директора Фонда Антона Шипулина

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Экс-директор благотворительного фонда Антона Шипулина Виктория Щелкова стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Об этом в среду сообщил на своей официальной странице в Instagram создатель благотворительного фонда чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.

"Уголовное дело по факту мошенничества действительно возбуждено. Со своей стороны, надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах", - написал Шипулин.

В среду экс-директор благотворительного фонда Антона Шипулина Виктория Щелкова на своей странице в Facebook написала о том, что в отношение нее возбуждено дело по статье по 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество") и обратилась к своим подписчикам с просьбой поддержать ее финансово, так как расходы на защиту якобы превысили 260 тыс. рублей. Она также написала, что развивала фонд в течения пяти лет, увеличив его финансовые показатели в 100 раз.

Комментируя в Instagram сообщение экс-директора фонда, Шипулин отметил, что главными пострадавшими стали дети, ради которых он и создавал фонд. "Уверен, справедливость восторжествует, виновные понесут заслуженное наказание, а средства, украденные у детей, обязательно вернутся обратно в фонд. Очень надеюсь, эта ситуация не отразится на отношении жертвователей к моему фонду", - отметил он.

Со ссылкой на информацию нынешнего директора фонда Ксению Шакирову, Шипулин добавил в Instagram, что летом 2018 года фонд собирал средства на реабилитацию детей с онкологическими заболеваниями и в него пожертвовали около 500 тыс. рублей. Затем в фонде был проведен аудит, и выяснилось, что средства якобы расходовались не по назначению, Щелкову попросили вернуть средства, но она отказалась. После этого Шипулин инициировал подачу заявления в правоохранительные органы.

Благотворительный фонд Антона Шипулина основан в 2010 году после того, как бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Антон Шипулин посетил Ирбитский детский дом, в котором ребята рассказали о своем желании заниматься спортом. После этой встречи у Антона родилась идея создания некоммерческой организации. Миссия фонда - способствовать оздоровлению и развитию общества через реализацию спортивных программ на территории Свердловской области, делая занятия спортом доступными для всех. Организация регулярно проводит благотворительные аукционы, где продают атрибутику со спортивных соревнований по биатлону.