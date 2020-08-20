Мэр Белогорска рекомендовал жителям окраины города готовиться к паводку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 августа. /ТАСС/. Мэр Белогорска Амурской области Станислав Мелюков призвал жителей окраины города готовиться к принятию паводка. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Судя по всему, нас ждет шестое наводнение за 12 лет. Только сегодня пришел прогноз МЧС, что к 23-25 августа [река] Томь поднимется до 350-400 см. Сейчас уровень реки 290 см. Но, скорее всего, это произойдет раньше, вода прибывает быстрее прогнозов. Это значит, что жителям Старицы надо приготовиться к подтоплению, ГО и ЧС начинает оповещение. А владельцам дач в Междуречье уже завтра с утра надо убирать урожай", - говорится в сообщении.

По информации регионального управления МЧС, в Белогорске подтопленными остаются 62 приусадебных участка, подворовый обход оценочными комиссиями администраций продолжается. Принимаются заявки на откачку воды.

Белогорск - второй по численности населения город в Амурской области, в нем проживают 65,3 тыс. человек. Географически город вытянут вдоль левого берега реки Томь. В 2019 году из-за разлива реки пострадали поселки Остров Старица и Междуречье, жилой фонд правобережья реки Томь. По оценке, масштаб затопления превысил уровень катастрофического наводнения в 2013 году.