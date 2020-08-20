В Москве эвакуированы девять судов из-за сообщений о "минировании"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Девять районных судов Москвы эвакуированы из-за поступивших анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах.

"Эвакуация проходит в семи судах: Люблинском, Никулинском, Чертановском, Дорогомиловском, Преображенском, Бабушкинском и Черемушкинском", - сообщили ТАСС в пресс-службе. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что эвакуация также объявлена в Коптевском и Головинском районных судах.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".