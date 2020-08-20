Суд отправил под стражу водителя трактора, протаранившего маршрутку под Псковом

ПСКОВ, 20 августа. /ТАСС/. Великолукский районный суд отправил под стражу водителя трактора, который на трассе в Псковской области протаранил рейсовый микроавтобус с 19 пассажирами. В результате ДТП погибли два человека и пятеро пострадали. Об этом в четверг сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время фигурант находится в СИЗО-2 в городе Великие Луки", - отмечается в сообщении.

Авария произошла вечером в понедельник. По предварительной версии следствия, водитель трактора выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с микроавтобусом. Как пояснили в пресс-службе управления, тракторист был пьян, выехал на встречную полосу и прицепным устройством, расположенным на передней части трактора, буквально разрезал бок маршрутки.