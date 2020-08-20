Суд в Москве получил анонимное сообщение о "минировании" трех аэропортов в Подмосковье

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Неизвестные прислали на почту Бутырского суда Москвы письмо с сообщением о "минировании" аэропортов Шереметьево, Жуковский и Домодедово в Подмосковье, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Специалисты проверяют терминалы и самолеты на стоянках аэропортов Шереметьево, Жуковский и Домодедово после получения сообщения на почту Бутырского суда Москвы о заложенных взрывных устройствах, - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что проверяется также ТРЦ "Вегас" в Ленинском городском округе.

Ранее сообщалось о минировании девяти районных судов Москвы.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".