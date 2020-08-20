В Башкирии ликвидировали нарколабораторию

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Полиция в Башкирии задержала трех человек, организовавших нарколабораторию. Всего у них изъято около 60 кг мефедрона, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По предварительным данным, трое местных жителей в возрасте от 31 до 36 лет в январе 2020 года организовали работу нарколаборатории на территории садового некоммерческого товарищества "Буй", на даче, находящейся в пользовании одного из задержанных. В ходе обысков в дачном доме, гараже и автомашине, принадлежащей одному из фигурантов, а также в тайниках-закладках на территории Краснокамского и Калтасинского районов Республики Бакшкортостан полицейские обнаружили и изъяли около 60 кг мефедрона", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело о покушении на производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Все трое задержанных заключены под стражу.