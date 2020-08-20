В Бурятии в ДТП с большегрузом пострадали семь человек

УЛАН-УДЭ, 20 августа. /ТАСС/. ДТП с участием "КамАЗа" произошло в Селенгинском районе Бурятии, пострадали семь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского МВД.

"Сегодня днем, по предварительной информации, 41-летний водитель автомашины "КамАЗ", двигаясь со стороны Гусиноозерска в Улан-Удэ, на 49-м километре автодороги Улан-Удэ - Кяхта в районе села Нижний Убукун допустил выезд на встречную полосу движения с последующим столкновением с автомашиной Nissan Serena. В результате ДТП водители, а также пятеро пассажиров иномарки, в том числе трое детей, доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.

Как уточнил ТАСС главврач Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин, водитель "КамАЗа" от госпитализации отказался, он будет находиться под амбулаторным наблюдением, остальные шесть человек, находившиеся в легковом автомобиле, доставлены в Улан-Удэ. "Трое взрослых в тяжелом состоянии, они с сочетанными травмами госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. Трое детей находятся в Детской республиканской клинической больнице, у них травмы легкой и средней степени тяжести, сильно они не пострадали", - сказал Тимкин.

По предварительной информации, водитель большегруза уснул за рулем. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

В новость внесены изменения (16:18 мск) - добавлена информация о состоянии пострадавших.