Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Пензенской области

ПЕНЗА, 20 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и пятеро пострадали в результате аварии в Пензенской области. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

"По предварительным данным, на ул. Ленина в рабочем поселке Земетчино водитель автомобиля "Лада Гранта", молодой человек 2000 года рождения, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия два пассажира - молодой человек 2001 года рождения и женщина 1997 года рождения - от полученных телесных повреждений скончались на месте", - отмечается в сообщении.

Водитель и три пассажира - две девушки и молодой человек - были госпитализированы с травмами. Еще одного пассажира отпустил домой после осмотра медиков.