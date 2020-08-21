Жителей якутского села из-за пожара на нефтескладе разместили в детском саду и школе

ТАСС, 21 августа. Власти Якутии временно отселили в ближайший детский сад и школу 114 жителей села Саскылах в Анабарском районе, где продолжается пожар на нефтескладе. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Возгорание продолжается на нефтебазе, которая находится в 1,5 км от жилых домов. Жители села из ближайших домов к емкостям временно переселены в превентивных целях в детский сад и школу. По последним данным, в этих пунктах временного размещения (ПВР) находилось 114 человек", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства республики, в пятницу на место происшествия прибыла оперативная группа во главе с первым вице-премьером Якутии Алексеем Колодезниковым. На самолете в Саскылах доставили дополнительные пожарные рукава, сорбент и другие средства для тушения пожара.

Сейчас на нефтебазе горит емкость с газоконденсатом. Колодезников поручил сделать минерализованную полосу вокруг нефтебазы, обеспечить доставку песка, провести работы по обволакиванию горящей емкости грунтом и охлаждению емкостей, находящихся рядом. Полицейскими установлено оцепление территории.

Возгорание на нефтебазе в Анабарском районе площадью около 100 кв. м произошло в четверг.