В Хабаровском крае закрыли два детских лагеря из-за нарушений пожарной безопасности

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае закрыл два детских лагеря в Комсомольске-на-Амуре из-за выявленных нарушений пожарной безопасности после прокурорской проверки. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в пятницу.

"Определением Комсомольского районного суда об обеспечении иска деятельность детских лагерей приостановлена", - говорится в сообщении.

Лагеря "Амурчонок" и "Буревестник" в Комсомольском районе закрыли по результатам проверки прокуроров. В учреждениях нет достаточного количества источников наружного противопожарного водоснабжения, сигнализация не соответствует требованиям, нет документов, подтверждающих безопасность эвакуации людей при пожаре. Выявили и другие нарушения, которые ставили под угрозу жизнь и здоровье детей. Виновных привлекли к ответственности и выдали предписания об устранении нарушений. Межведомственная комиссия по координации отдыха, оздоровления и занятости детей администрации Комсомольска-на-Амуре приняла эти два лагеря для смены в августе, хотя выявленные проблемы пожарной безопасности в них не решили.

Летом прошлого года произошла трагедия в детском палаточном лагере на территории горно-лыжного комплекса "Холдоми" рядом с Комсомольском-на-Амуре. Тогда погибли четверо детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров, из 26 палаток сгорели 20.