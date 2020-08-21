В Австралии расследуют новый случай обнаружения игл в клубнике

СИДНЕЙ, 21 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы штата Квинсленд приступили к расследованию нового случая обнаружения металлических игл в продуктах питания, купленных в одном из супермаркетов южного пригорода Брисбена. Об этом в пятницу сообщило издание Brisbane Times со ссылкой на полицию штата.

По данным газеты, мужчина обнаружил стальные швейные иглы внутри клубники, которую собирался дать дочери с собой в школу. Две упаковки свежих ягод, в которых были обнаружены иглы, были накануне куплены им в супермаркете Woolworths, в южном пригороде Брисбена. "Во время произошедшего никто не пострадал, и полиция была уведомлена немедленно. Расследование, связанное с [испорченными] продуктами, будет продолжено", - цитирует издание представителя правоохранительных органов штата.

В полиции уточнили, что начали расследование, поскольку считают, что инородные предметы могли быть помещены в продукты питания преднамеренно. Соответствующую проверку инициировало и руководство супермаркета. В ходе ревизии других посторонних предметов, которые могли бы угрожать здоровью покупателей, выявлено не было, однако в качестве меры предосторожности Woolworths приостановил продажу свежей клубники.

Случаи обнаружения игл в продуктах питания неоднократно происходили в Австралии. В 2018 году швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах. Итогом масштабного расследования стал арест 50-летней работницы одной из клубничных ферм в Квинсленде, а правительство страны ужесточило наказание за так называемый продуктовый саботаж, увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет.

Последний раз об аналогичном происшествии сообщалось 6 июля текущего года, когда швейные иглы и канцелярские кнопки были найдены в клубнике, авокадо и свежем хлебе в Аделаиде.