Пожар в здании ресторана в Петербурге ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Пожар, возникший в здании ресторана в Петроградском районе Санкт-Петербурга на площади 700 кв. метров, ликвидирован. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 07:55 мск пожар ликвидирован, работы окончены. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первая информация о пожаре в оперативные службы поступила в 02:52 мск. Возгорание было в здании ресторана "Паруса", его площадь составила 700 кв. метров, возгоранию присвоен повышенный ранг, горело 1-2-этажное здание третьей степени огнестойкости. В 04:13 мск пожар был локализован. В тушении были задействованы 21 единица техники и 76 человек личного состава.