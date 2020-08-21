В Москве эвакуированы три суда из-за сообщения о "минировании"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Три районных суда Москвы эвакуированы из-за сообщения о "минировании". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Эвакуированы три районных суда - Пресненский, Кунцевский и Чертановский. Пресненский уже возобновил работу", - сказали в пресс-службе.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.