Депутат парламента Калмыкии сообщил о совершенном на него нападении

ЭЛИСТА, 21 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверяют данные о нападении на депутата народного хурала Калмыкии Арслана Кусьминова. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ночь с четверга на пятницу депутат разместил видео в своем Instagram-аккаунте, где сообщил, что на него напали два человека.

"Полицией по данному факту проводится проверка", - сказал представитель ведомства.

Сам Кусьминов подтвердил ТАСС факт нападения на него. Он рассказал, что факт телесных повреждений зафиксирован медиками. У него рассечена голова, шея, имеются гематомы на руках.

"Два человека посреди ночи вышли из кустов и целенаправленно направились ко мне, без слов напали с двумя металлическими дубинками, скорее всего, с металлическими, потому что раны достаточно серьезные, от деревянных вряд ли бы такие были. Начали избивать, повалив меня, били в голову, в затылок", - сказал Кусьминов, отметив, что связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Глава региона Бату Хасиков сообщил журналистам, что будет лично следить за ходом расследования, отметив, что оно должно быть тщательным и прозрачным. "Освещение данного инцидента в информационном пространстве должно быть объективным. Спекуляции на произошедшем допускать нельзя", - приводится цитата Хасикова на официальном сайте главы республики.

Кусьминов является депутатом с 2018 года, входит в состав комитета по бюджету, экономической политике, предпринимательству и собственности, является членом партии "Единая Россия".