В Никосии и других районах Кипра сильный ветер привел к отключению электроэнергии

НИКОСИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Порывы сильного ветра стали причиной повреждения в субботу линий электропередачи, что привело к отключению электроэнергии в ряде районов Кипра, включая столицу островного государства. Об этом сообщает газета Phileleftheros.

По ее информации, без энергоснабжения остались ряд кварталов Никосии. Государственная электроэнергетическая служба острова занимается устранением повреждений ЛЭП. По ее словам, ремонтные работы, необходимые для восстановления энергоснабжения, не должны занять много времени.

Никосия и ее пригороды стали не единственными местами на острове, где в субботу наблюдаются сбои в подаче электроэнергии в жилые кварталы, поскольку ветер также нанес ущерб энергоинфраструктуре в административных округах Пафос и Фамагуста.