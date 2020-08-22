{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратовской области при столкновении двух легковушек пострадали шесть человек

Среди них трое детей

САРАТОВ, 22 августа. /ТАСС/. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в субботу в Саратовской области, в результате аварии госпитализированы шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

ДТП произошло у села Сторожевка. По словам Юрина, столкнулись Hyundai и Mercedes. "Госпитализированы шесть человек - участников ДТП. Из них трое несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Теги
РоссияСаратовская область
Ребенок погиб и шесть человек пострадали в ДТП под Тюменью
Два автомобиля столкнулись на дороге Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск
Читать полностью