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Движение приостановили на участке метро в Петербурге из-за неисправности состава

Поезда не ходят на участке от станции "Беговая" до "Маяковской" на третьей линии метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Движение от станции метро "Беговая" до станции "Маяковская" на третьей линии метро в Санкт-Петербурге временно приостановлено из-за неисправности состава. Об этом в воскресенье сообщили в официальном канале в Telegram Петербургского метрополитена.

"В 11:00 по причине неисправности состава нет движения на линии 3 от станции "Беговая" до "Маяковской", - говорится в сообщении.

Линия 3 также известна как Невско-Василеостровская, соединяет через центр западные и юго-восточные районы Санкт-Петербурга. В состав линии входят 12 станций, ее протяженность составляет 27,6 км.

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