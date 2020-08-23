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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Иран призвал не использовать информацию с черных ящиков Boeing-737 в политических целях

Также глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отметил, что "запись разговоров в кабине самолета велась еще 19 секунд после попадания ракеты"

ТЕГЕРАН, 23 августа. /ТАСС/. Иранская сторона призывает не использовать информацию, полученную с бортовых самописцев сбитого по ошибке в январе украинского самолета, в политических целях. Соответствующее заявление сделал в воскресенье глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

"Нельзя использовать информацию, полученную в результате расшифровки черных ящиков украинского самолета, в политических целях", - цитирует его агентство Fars. Абедзаде добавил, что "запись разговоров в кабине самолета велась еще 19 секунд после попадания ракеты".

Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств, в том числе Ирана, Канады, Украины, Швеции. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

23 июля французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) сообщило, что завершен предварительный анализ данных бортовых самописцев сбитого над Тегераном украинского пассажирского самолета.

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УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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