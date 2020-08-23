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В Гаити пять человек погибли из-за тропического шторма Laura

По данным властей, подтопления, ливни и порывы ветра могли повлиять на условия жизни более 2 млн жителей страны

ГАВАНА, 23 августа. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек стали жертвами тропического шторма Laura, прошедшего в ночь с субботы на воскресенье над территорией Гаити. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь по коммуникациям Эдди Джексон Алексис.

"По предварительным данным, пять человек погибли из-за тропического шторма Laura на юго-востоке и западе страны. Среди них - 10-летняя девочка", - написал он. По данным властей, подтопления, ливни и порывы ветра могли повлиять на условия жизни более 2 млн жителей страны.

Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма "Лаура" достигает 23 м/с. На данный момент он движется в направлении Кубы.

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