Врачи пытаются спасти пострадавшего при падении в выгребную яму под Воронежем

ТАСС, 23 августа. Медики пытаются спасти мужчину, упавшего в выгребную яму в Воронежской области, в которой были обнаружены тела пятерых человек. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

В воскресенье вечером стало известно о том, что в Воронежском сельском поселении в выгребной яме были обнаружены тела пятерых человек, в том числе двоих детей.

"Одного выжившего пытаемся спасти, 1968 г. р., отравление метаном, состояние тяжелое, медицина катастроф доставила в токсикологию ОКБ-1", - сообщили в пресс-службе о состоянии пострадавшего.

По данным администрации Новоусманского района, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 18:53 мск 23 августа. Спасатели, прибывшие на место в 19:07 мск, обнаружили в выгребной яме на территории частного подворья тела двоих мужчин 1985 и 1997 годов рождения, женщины 1985 года рождения и двоих детей двух и восьми лет. Как уточнили ТАСС в администрации района, погибли члены двух семей, которые характеризуются положительно. На месте происшествия находятся следователи Следственного комитета, которые устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Администрация Новоусманского муниципального района выражает соболезнования родным и близким погибших, им будет оказана вся необходимая поддержка, в том числе и психологическая", - сообщили районные власти.