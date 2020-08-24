В Дагестане три человека утонули в результате опрокидывания лодки

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе 14-летняя девочка, утонули при опрокидывании лодки на реке Сулак в Кизилюртовском районе Дагестана, в настоящее время ведется их поиск, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"В Кизилюртовском районе на реке Сулак рядом с населенным пунктом Гельбах… перевернулась лодка и утонули три человека - мужчина 1969 года рождения, женщина 1980 года рождения и девочка 2006 года рождения. [В поисково-спасательных работах] задействована группировка спасателей Кизилюртовской, Махачкалинской поисково-спасательных служб и работников государственной инспекции по маломерным судам в составе 18 человек, 4 единиц техники и одного плавсредства", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, лодка опрокинулась вечером в воскресенье. "Судовладелец смог самостоятельно выплыть на берег, работы по поиску трех пассажиров продолжаются… Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.