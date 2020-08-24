Синоптики считают, что тропический шторм "Лаура" достигнет побережья США 26 августа

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Лаура", который находится в районе Кубы, достигнет побережья штатов Техас и Луизиана в среду утром, к этому времени он усилится до урагана. Такой прогноз представил в понедельник Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ожидается, что со среды до пятницы в прибрежных районах в Техасе и Луизиане установится штормовая погода, пройдут ливни. Есть угроза наводнений.

Скорость ветра в пределах тропического шторма "Лаура" составляет сейчас около 26,8 м/с. Она быстро растет. Шторм движется на северо-запад со скоростью 8,9 м/с.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.