Неизвестные сообщили о минировании нескольких ТЭЦ в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили на электронные адреса новосибирских ТЭЦ. На месте работают представители силовых структур, сообщили ТАСС в пресс-службе СГК во вторник.

"25 августа на электронные адреса приемных ТЭЦ поступили сообщения о минировании. Проинформированы правоохранительные органы, проведена эвакуация персонала. На объектах работают представители силовых структур", - сказала собеседница агентства.

Вместе с этим пресс-служба регионального правительства проинформировала, что по фактам сообщений о минировании объектов жизнеобеспечения, поступившим утром во вторник, в регионе проводится проверка. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. Ситуация находится на контроле губернатора региона Андрея Травникова.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что утром во вторник сообщения о минировании получили три новосибирские ТЭЦ. В четверг и пятницу, как сообщала пресс-служба регионального правительства, также поступали сообщения о "минировании" в зданиях судов, банков и других социальных учреждений. Взрывных устройств на объектах обнаружено не было.