В Новгородской области более 140 тыс. цыплят сгорели при пожаре в птицеводческом комплексе

ТАСС, 25 августа. Пожар произошел в птицеводческом комплексе в деревне Старое Рахино в Новгородской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 05:35 мск в экстренные службы Новгородской области поступило сообщение о пожаре на территории птицеводческого комплекса в деревне Старое Рахино. Наблюдалось горение в здании на площади 1 тыс. кв. м, где находились более 140 тыс. цыплят", - сказали в ведомстве.

Пожарные потушили возгорание в 08:03 мск. Среди людей пострадавших нет, все цыплята сгорели. Причины пожара выясняются.