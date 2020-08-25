Площадь природных пожаров в Новороссийске и Геленджике достигла почти 30 га

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Новороссийске и Геленджике достигла почти 30 га. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю во вторник.

Ранее в понедельник в пресс-службе сообщали, что на территории Кубани действует четыре природных пожара: в Туапсинском районе, городах Анапе, Геленджике и Новороссийске. Вечером 24 августа один пожар в Геленджике на территории Пшадского участкового лесничества потушили.

"По состоянию на 10:00 25 августа на территории Краснодарского края действую 4 загорания лесной подстилки - в Туапсинском районе, Новороссийске, Анапе и Геленджике (н. п. Кабардинка). В Геленджике в районе н. п. Кабардинка происходит загорание лесной подстилки на площади активного горения 17 га. В Новороссийске происходит горение лесной подстилки на площади активного горения 10 га" - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в Туапсинском районе происходит горение лесной подстилки на площади 5,2 га. Заявка об этом пожаре поступила утром в понедельник, вечером пожар локализовали. К тушению привлекаются силы и средства РСЧС в количестве 42 человека и 11 единиц техники. Также привлечен вертолет Ка-32 из Сочи, который 11 раз сбрасывал воду общим объемом 55 тонн. Кроме того, происходит горение на площади 3 га между двумя населенными пунктами Большой и Малый Утриш в Анапе.

"Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю функционирует в режиме повышенной готовности. Также в Главном управлении продолжает работать межведомственный оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в Геленджике для тушения привлекаются силы и средства РСЧС в количестве 82 человек и 19 единиц техники, в Новороссийске - 58 человек и 13 единиц техники. Всего для ликвидации загорания лесной подстилки на территории региона привлекаются силы и средства РСЧС в количестве 420 человек и 70 единиц техники, в том числе 94 человека личного состава и 57 единиц техники от МЧС России. На территории Краснодарского края действуют два экстренных предупреждения по чрезвычайной пожароопасности 5-го и 4-го класса.