Под Ростовом найдены тела мужчины и подростка, которые чистили трубу в выгребной яме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку после гибели мужчины и 15-летнего подростка в Ростовской области, которые вместе занимались чисткой трубы в выгребной яме. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Неклиновский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение о гибели 15-летнего подростка и 44-летнего мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 24 августа мужчина и подросток осуществляли прочистку трубы выгребной ямы на территории частного домовладения в хуторе Курлацкий Неклиновского района. "В ходе работ подросток потерял сознание и упал в выгребную яму. Мужчина попытался оказать помощь несовершеннолетнему, но также потерял сознание и упал в яму. В результате произошедшего они оба скончались до приезда скорой медицинской помощи", - сказали в СК.

В пресс-службе также добавили, что после случившегося назначены судебно-медицинские экспертизы.