В Кировской области полиция возбудила дело после сообщения о ложном минировании

КИРОВ, 25 августа. Полиция в Омутнинске Кировской области задержала женщину, подозреваемую в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, возбуждено уголовное дело, сообщается во вторник на сайте УМВД по региону.

По данным ведомства, женщина 1972 года рождения сообщила по телефону о том, что якобы одно из образовательных учреждений районного центра заминировано. Здание проверили, опасных предметов не обнаружили.

"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.