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СК начал проверку после того, как в Москве мальчик лишился пальцев из-за взрыва баллончика

Ребенок госпитализирован

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. СК начал проверку после того, как ребенку оторвало два пальца в результате взрыва у него в руках газового баллончика на юге Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту взрыва в руках у девятилетнего мальчика газового баллончика, в результате которого ребенок лишился двух пальцев, СК проводит проверку", - сказал собеседник агентства.

Накануне на Чертановской улице на юге Москвы у ребенка в руках взорвался газовый баллончик, в результате чего мальчику оторвало пальцы. Он был госпитализирован.

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