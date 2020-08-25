В Подмосковье три экс-сотрудника Ространснадзора пойдут под суд за взятки

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Бывший начальник Одинцовского отдела Ространснадзора, двое его подчиненных и семь бизнесменов предстанут перед судом за взяточничество на 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих бывших сотрудников Одинцовского отдела автотранспортного надзора Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора, а также в отношении семи предпринимателей, - сообщили в надзорном ведомстве. - Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу".

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). По версии следствия, с 2016 года по 2018 год начальник Одинцовского отдела автотранспортного надзора систематически, в том числе с подчиненными инспекторами, получал деньги от представителей коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками на территории Московского региона. Деньги передавались за непринятие мер за нарушение действующих правил перевозки, за предупреждение о планируемых проверках и за общее покровительство деятельности. Общая сумма взяток превысила 10 млн рублей.