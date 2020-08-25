БАНГКОК, 25 августа. /ТАСС/. Суд в Таиланде выдал новый ордер на арест внука основателя Red Bull Вораюта Ювиттхая, который в 2012 году на автомобиле Ferrari насмерть сбил полицейского. Об этом во вторник сообщили в полиции.

Заместитель помощника начальника национальной полиции генерал-лейтенант Чаруват Вайсая сказал, что суд рассмотрел новые доказательства, представленные следователями, и выдал ордер на арест Ювиттхая по трем обвинениям: неосторожное вождение, неоказание помощи жертве ДТП и хранение запрещенных наркотических средств. "Мы задержим его, как только он вернется в Таиланд", - сообщил изданию Khaosod полицейский, являющийся членом комиссии по возобновлению расследования данной аварии.

В 2012 году автомобиль Ferrari, за рулем которого находился Ворают Ювиттхая, насмерть сбил полицейского на мотоцикле в Бангкоке, а затем скрылся с места аварии. Вскоре он был задержан, но спустя непродолжительное время выпущен под залог. В апреле 2017 года прокуратура предъявила ему обвинения в неосторожном вождении, повлекшем смерть, и неоказании помощи жертве ДТП. Ювиттхая покинул страну на частном самолете за несколько дней до этого, срок давности по делу о неоказании помощи жертве ДТП истек еще в сентябре 2017 года, однако законодательство позволяло преследовать его за неосторожное вождение, повлекшее смерть человека, до 2027 года.

Тем не менее 24 июля 2020 года заместитель пресс-секретаря полиции королевства Крисана Пхаттханачарен сообщил о прекращении уголовного дела из-за отсутствия доказательств. Это решение вызвало негодование среди пользователей соцсетей в Таиланде. На фоне призывов общественности бойкотировать продукцию Red Bull компания попыталась дистанцироваться от скандала, заявив, что Ворают Ювиттхая не входит в руководство фирмы. Вместе с тем были начаты три проверки, инициированные полицией, парламентом и премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча.

Вайсая пояснил, что срок давности по обвинениям, указанным в новом ордере, составляет до 15 лет. Кроме того, полиция намерена запросить новое "красное уведомление" в Интерполе, чтобы привлечь Ювиттхая к суду в Таиланде. Местное законодательство разрешает правоохранителям выдвигать обвинения против одного и того же подозреваемого в случае обнаружения новых доказательств. Страж порядка не уточнил, какие новые улики появились в деле, но комиссия располагает информацией, что Ювиттхая ехал со скоростью 170 км/ч, когда сбил полицейского.

Предыдущая группа следователей установила, что скорость автомобиля внука основателя Red Bull в момент аварии составляла 80 км/ч. Во время инициированных правительством проверок полицейские также выяснили, что в крови Ювиттхая 8 лет назад были обнаружены следы кокаина.