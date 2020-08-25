Власти Сунженского района Ингушетии назвали причину конфликта с девятью пострадавшими

МАГАС, 25 августа. /ТАСС/. Увольнение охранника из ФАПа стало основной причиной конфликта с применением оружия и девятью пострадавшими, который произошел в Сунженском районе Ингушетии. Об этом ТАСС сообщил замглавы администрации района Беслан Цечоев.

"Несколько месяцев назад заведующая ФАПа в селе Аршты приняла решение об увольнении охранника медучреждения, что вызвало у него несогласие, получился небольшой конфликт, после которого заведующая позвала своего мужа, произошла драка. После конфликт был улажен, но молодежь одной из семей это возмутило, и вчера они приехали и устроили небольшую драку, а уже сегодня все это вылилось в такой конфликт", - сказал Цечоев.

По его словам, после конфликта представители власти района, общественники и религиозные деятели провели беседы о необходимости примирения семей с представителями обоих тейпов.

"Сразу примирения, конечно же, не будет, такие вопросы так быстро не решаются, но уже сегодня, во время беседы, они выказали настроенность на урегулирование конфликта. Завтра делегация от властей региона, члены примирительной комиссии, будут общаться со сторонами и старейшинами этих тейпов, религиозными деятелями. Пока пострадавшие не подлечатся и не смогут принять участия в урегулировании конфликта и дать обязательство о прекращении каких-либо претензий, урегулировать конфликт не получится", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее пресс-служба МВД по региону сообщала, что во вторник произошел конфликт между двумя группами людей в республике, в результате чего пострадали 9 человек. Как сообщили ранее ТАСС в Сунженской районной больнице, после конфликта госпитализированы семь человек, шестеро из них в состоянии средней степени тяжести, один человек после операции находится в реанимации.