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У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,5

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала

ТАСС, 25 августа. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано во вторник у побережья Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 140 км к юго-западу от города Кокопо с населением более 26 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Государство Папуа - Новая Гвинея расположено в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, которое образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км.

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Папуа - Новая Гвинея
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