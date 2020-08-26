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СМИ: число погибших при обрушении здания в Индии выросло до 16

Причиной ЧП, по предварительным данным, стали мощные муссонные ливни

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 августа. В Индии число погибших при обрушении пятиэтажного жилого дома, которое произошло в понедельник вечером в городе Махада штата Махараштра, выросло до 16 человек. Об этом сообщает в среду газета The Times of India.

На месте трагедии продолжается спасательная операция. Ранее спасатели извлекли из-под завалов живыми 60 человек, в их числе был четырехлетний ребенок.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей: "Опечален обрушением здания в Махаде, округе Райгад в Махараштре. Мои мысли с семьями тех, кто потерял своих близких. Молюсь, чтобы пострадавшие скоро выздоровели", - написал во вторник премьер на своей странице в Twitter.

Причиной обрушения, по предварительным данным, стали мощные муссонные ливни, которые постоянно идут в августе в этом штате.

Теги
ИндияМоди, Нарендра
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