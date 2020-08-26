В Нижнем Новгороде в жилом доме обрушилось межэтажное перекрытие

ТАСС, 26 августа. Межэтажное перекрытие частично обрушилось в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, из дома самостоятельно эвакуировались 5 человек, никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по Нижегородской области.

"26 августа в 05:30 мск поступило сообщение о частичном обрушении межэтажного перекрытия в многоквартирном доме по адресу: Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Профинтерна, д. 20, кв. 1. Дом 1932 года постройки, признан аварийным и официально расселен в 2012 году. Всего в доме проживали 5 человек, эвакуировались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дом отключили от электроснабжения и газоснабжения. Вопрос о дальнейшем пребывании людей в данном доме решается администрацией района.