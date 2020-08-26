В Коми задержали мужчину, обманувшего людей на 3 млн рублей на продаже в интернете

ТАСС, 26 августа. Правоохранительные органы задержали в Коми мужчину, который подозревается в причастности к 200 эпизодам мошенничества в интернете при продаже вещей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленник размещал заведомо ложные объявления о продаже вещей на крупных торговых онлайн-площадках. При этом в целях конспирации для общения с клиентами он использовал похищенные аккаунты и абонентские номера, которые были оформлены на третьих лиц. Подозреваемый оформлял заказы дистанционно и отправлял посылки по почте. Однако после оплаты доставки заказчики обнаруживали в коробках товар, который не соответствовал заказанному и не представлял материальной ценности.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. "Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время установлены обстоятельства более 200 эпизодов мошеннических действий. Сумма причиненного ущерба превышает 3 млн рублей", - сказала Волк.