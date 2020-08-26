СМИ: напавший на мечети в Крайстчерче австралиец отказался от выступления в суде

СИДНЕЙ, 26 августа. /ТАСС/. Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта 2019 года, не будет лично обращаться к суду, а краткое заявление от его имени прочтет назначенный государством адвокат. Об этом в среду сообщил новостной портал Stuff.

По его данным, в ходе судебных слушаний Таррант, обвиняемый в убийствах, покушениях на убийства и в совершении теракта, отказался выступать во время заседания после того, как судья Верховного суда Крайстчерча Кэмерон Мандер напомнил ему о праве "делать устные заявления в свою защиту".

В понедельник в Верховном суде Крайстчерча начались судебные слушания по делу о терактах в двух мечетях города. Ожидается, что по итогам заседания, которое продлится четыре дня, напавший на мечети австралиец Брентон Таррант будет приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Ранее обвиняемый, признавший свою вину, отказался от услуг адвокатов и заявил о намерении самостоятельно защищать себя в ходе судебных слушаний. В соответствии с законодательством Новой Зеландии, на время суда обвиняемому был предоставлен государственный защитник.

15 марта прошлого года в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате атак погиб 51 человек, еще 50 были ранены, а сами нападения признаны террористическим актами. Нападавший - 29-летний австралиец Брентон Таррант - был заключен под стражу сразу после нападений. Накануне атак Таррант опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.