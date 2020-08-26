Пострадавший при взрыве газовоздушной смеси под Липецком скончался в больнице

ТАСС, 26 августа. Мужчина, пострадавший при взрыве газа в районном центре Тербуны Липецкой области и получивший около 90% ожогов тела, скончался в ожоговом центре Липецкой областной больницы. Об этом сообщила ТАСС в среду и. о. старшего помощника по работе со СМИ следственного управления СК РФ по Липецкой области Екатерина Тонких.

"Пострадавший мужчина скончался будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала собеседница агентства.

18 августа в 18:25 мск в одноэтажном частном жилом доме села Тербуны Тербунского района в Липецкой области произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадавшего мужчину 1989 года рождения госпитализировали в отделение реанимации Тербунской районной больницы, медики диагностировали у него ожоги около 90% общей площади тела, позже его перевезли для лечения в реанимацию ожогового центра Липецкой областной больницы. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа в настенном отопительном котле.