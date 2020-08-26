Один человек погиб при опрокидывании микроавтобуса под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, несколько человек пострадали, по предварительным данным, в результате опрокидывания микроавтобуса Mercedes в Астраханской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону в среду.

По информации ведомства, авария произошла на трассе Р-215 в районе кольцевой развязки возле населённого пункта Лиман.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что авария произошла по вине самого водителя. "Предварительно установлено, что водитель не справился с рулевым управлением. В результате ДТП он скончался. В медицинское учреждение доставлены восемь человек, находившиеся в салоне автомобиля. Уточняются диагнозы и количество пострадавших", - отметили в полиции, уточнив, что автобус следовал из Ингушетии в Астрахань.