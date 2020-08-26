Житель Нальчика осужден на 18 лет колонии за пособничество банде Басаева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд назначил Рустаму Дзуеву, который обвинялся в пособничестве банде Шамиля Басаева, совершившей нападение на административные здания федеральных органов исполнительной власти и другие объекты Нальчика в октябре 2005 года, 18 лет исправительной колонии особого режима с учетом частичного сложения сроков предыдущих приговоров. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Дзуев признан виновным, ему назначено наказание путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговорам Ленинского районного суда Грозного Чеченской Республики от 14 марта 2008 года, Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 3 сентября 2014 года, Приволжского окружного военного суда от 15 марта 2019 года и по настоящему приговору, в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии особого режима", - сообщила представитель суда.

Ранее в СК РФ сообщали, что житель Нальчика Дзуев, являясь военнослужащим внутренних войск МВД России, действовал в интересах банды "Кабардино-Балкарский сектор Кавказского фронта", руководимой Басаевым, Илессом Горчхановым и Анзором Астемировым. Так, в октябре 2005 года он на служебном бронированном автомобиле незаконно перевез из Республики Северная Осетия - Алания в Кабардино-Балкарскую Республику большое количество автоматического огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, в том числе похищенных в июне 2004 года со склада вооружения МВД Республики Ингушетия при нападении банды Басаева.

Кроме того, по данным СК, Дзуев обучил участников банды методам и приемам тактической стрельбы из автоматического оружия. Участниками указанной банды с использованием огнестрельного оружия различных видов и модификаций, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ в октябре 2005 года одновременно были совершены вооруженные нападения и попытки захвата административных зданий федеральных органов исполнительной власти (МВД, ФСБ, УФСИН), моста через реку Шалушку при въезде в Нальчик, других объектов и граждан.

В результате нападения были убиты 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 лиц гражданского населения. Причинен вред здоровью различной степени тяжести 131 сотруднику правоохранительных органов и военнослужащему, а также 92 гражданским лицам. Повреждено и уничтожено имущество, принадлежащее 19 юридическим и 153 физическим лицам.