На западе Москвы трое рабочих упали с крыши нежилого здания

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Трое строителей сорвались с крыши нежилого здания на западе Москвы, все они погибли. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"26 августа при проведении работ на кровле нежилого строения, расположенного по улице Рябиновой, трое строителей сорвались вниз. От полученных травм мужчины скончались на месте", - сообщила Иванова.

По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Прокуратура также начала проверку по факту гибели трех рабочих. "В ходе проверки, проведение которой поручено Никулинской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также строительных правил и нормативов", - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

На месте происшествия находятся заместитель прокурора Западного административного округа Дарима Петрова и никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.