Швейцарские спасатели вызволили россиянку из ледяной расщелины в Альпах

ЖЕНЕВА, 27 августа. /ТАСС/. Спасатели вызволили из расщелины на леднике Гренц в Альпах россиянку, проведшую два дня в ледяном плену. Как сообщила в среду горно-спасательная служба Air Zermatt, женщина, отправившаяся на прогулку в одиночку, без теплой одежды и без снаряжения, пострадала от легкого переохлаждения.

"Пострадавшая - россиянка, проживающая в Германии, - отметили в Air Zermatt. - Несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов Монте-Роза, она в воскресенье в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения". Во время прогулки она упала в расщелину глубиной примерно 10-15 м. Там женщина находилась два дня и две ночи.

Призывы о помощи из расщелины услышали альпинисты, оказавшиеся рядом по счастливой случайности. Они вызвали спасателей.

Как отметили в Air Zermatt, в момент вызволения из ледяного плена туристка была "невредима", однако имела "легкую степень переохлаждения": температура тела составляла 34 градуса Цельсия. Ее доставили в больницу на вертолете. Подчеркивается, что это первый в Air Zermatt "случай чудесного спасения за последние 20 лет".