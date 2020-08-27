Швейцарские спасатели вызволили россиянку из ледяной расщелины в Альпах

ЖЕНЕВА, 27 августа. /ТАСС/. Спасатели вызволили из расщелины на леднике Гренц в Альпах россиянку, проведшую два дня в ледяном плену. Как сообщила в среду горно-спасательная служба Air Zermatt, женщина, отправившаяся на прогулку в одиночку, без теплой одежды и без снаряжения, пострадала от легкого переохлаждения.
Zwei Nächte und zwei Tage in Gletscherspalte überlebt Gestern war ein Einsatz reicher Tag für unsere Rettungscrews....Опубликовано Air Zermatt AG Среда, 26 августа 2020 г.
"Пострадавшая - россиянка, проживающая в Германии, - отметили в Air Zermatt. - Несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов Монте-Роза, она в воскресенье в одиночку отправилась на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения". Во время прогулки она упала в расщелину глубиной примерно 10-15 м. Там женщина находилась два дня и две ночи.
Призывы о помощи из расщелины услышали альпинисты, оказавшиеся рядом по счастливой случайности. Они вызвали спасателей.
Как отметили в Air Zermatt, в момент вызволения из ледяного плена туристка была "невредима", однако имела "легкую степень переохлаждения": температура тела составляла 34 градуса Цельсия. Ее доставили в больницу на вертолете. Подчеркивается, что это первый в Air Zermatt "случай чудесного спасения за последние 20 лет".